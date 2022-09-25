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«Искренне или нет — не имеет значения»: Соседов поддержал Киркорова после поездки в Крым

Александр Афонин
Общество
«Искренне или нет — не имеет значения»: Соседов поддержал Киркорова после поездки в Крым
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров недавно совершил поездку в Крым, где посетил госпиталь и пообщался с ранеными военным. Артиста сразу заподозрили в неискренности, однако музыкальный критик Сергей Соседов вступился и поддержал его.

— Искренне или нет — не имеет значения. Человек помогает. Надо судить людей по поступкам. Он пришел в госпиталь, чтобы поддержать раненых, спел вживую, привез подарки. Возможно, даже перечислил какие-то суммы. Это прекрасный жест, — сказал он.

Критик добавил, что некоторым артистам нужно брать пример с Киркорова. По его словам, сегодня российским военным необходима поддержка. Не важно будет она искренней или нет, главное чтобы помощь оказалась действенной, пишет портал prozvezd.info.

До этого сообщалось, что у Филиппа Киркорова спросили про последние новости о певице Алле Пугачевой. Как только артист услышал имя экс-супруги, молча убежал от журналистов. Он не знал про обращение Примадонны к Министерству юстиции России. Услышав данную новость, Киркоров был удивлен.

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