Москва выставила на продажу 154 машино-места в СЗАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

Власти Москвы выставили на торги 154 машино-места в Строгине, Куркине, Митине и Щукине. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков в понедельник, 26 сентября.

— Сейчас на северо-западе Москвы можно приобрести 154 парковочных места на многоуровневых наземных и подземных стоянках. Предлагаемые места площадью от 11,3 до 22,2 квадратного метра расположены в жилых и промышленных кварталах округа и могут быть интересны как жителям СЗАО, так и сотрудникам компаний и производств, расположенных в районах, — сказал Щербаков.

Так, в Куркине автовладельцы могут приобрести 59 машино-мест, в Щукине — 35, в Строгине — 29, в Митине — 31. Объекты продадут на открытых электронных аукционах посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что заявку на участие в аукционе можно подать в период с 3 по 17 октября, торги пройдут в октябре на электронной площадке «Росэлторг».

До этого сообщалось, что власти столицы выставили на торги 70 парковочных мест в Зеленограде.