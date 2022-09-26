Минобороны: Армия РФ ликвидировала 100 боевиков «Иностранного легиона» под Святогорском

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила до 100 наемников «Иностранного легиона» и солдат нацформирований ВСУ в районе Святогорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 26 сентября.

— Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск Донецкой народной республики ликвидировано до 100 боевиков, — отмечается в сообщении в Telegram-канале МО.

Помимо этого, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и более 40 ранеными в результате ракетного удара по пункту управления украинской армии в районе населенного пункта Часов Яр ДНР.

Кроме того, ВС РФ уничтожили более 120 солдат армии Украины в районах Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области, а также свыше 50 националистов в районе Очакова Николаевской области.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили ракетными ударами до 300 иностранных наемников в Николаевской области. Кроме того, ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на населенный пункт Берестовое в ДНР.