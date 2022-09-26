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Адвокат Федосеевой-Шукшиной развеяла слухи о переезде актрисы в дом престарелых

Дарья Сорокина
Общество
Адвокат Федосеевой-Шукшиной развеяла слухи о переезде актрисы в дом престарелых
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не переезжала в дом престарелых в тысяче километров от Москвы. Об этом заявила адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

— Лидия Николаевна всем желает здоровья и с присущим ей чувством юмора заявляет, что, во-первых, здравствуйте, родственник нашелся! Во-вторых, пускай он (Бари Алибасов — младший — прим. «ВМ») занимается обустройством собственного папеньки и маменьки, а Лидия Николаевна вместо таких вопросов, может быть, займется более интересными. Вплоть до заключения нового брака, — сказала юрист.

У актрисы есть более важные дела, чем домыслы о неожиданном переезде, передает слова Вербицкой-Линник Пятый канал.

25 сентября Федосеева-Шукшина отпраздновала свой 84-й день рождения. Сын бывшего мужа артистки Бари Алибасов — младший отметил, что ее уже давно пора отправить в дом престарелых.

Он заметил, что совместно с отцом они открыли в Калининграде соответствующее заведение, куда можно будет отправить артистку. Отмечается, что заведение в Калининградской области заработало несколько месяцев назад. Алибасов-младший заметил, что готов предоставить артистке место в самой элитной комнате.

Знаменитости дома престарелых Бари Алибасов — младший Лидия Федосеева-Шукшина
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