Что человек чувствует при панической атаке

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При панической атаке необходимо как можно быстрее нормализовать дыхание, по возможности стоит выпить успокоительные. Несмотря на быстрое улучшение состояния, панические атаки требуют обращения к специалисту. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Панические атаки сопровождаются рядом характерных симптомов и в первый раз могут быть особенно неприятными. В случае возникновения такого состояния важно принять правильные меры, заметил эксперт.

— В ситуации, когда такое состояние возникло впервые, человеку может быть страшно. Он может испытывать чувство нехватки воздуха, сильное сердцебиение, потемнение в глазах. Первым делом нужно остановить дыхание, постараться дышать равномерно. Если не получается, надо взять бумажный пакет и дышать ртом в пакет. При увеличении частоты дыхания в организм поступает больше кислорода. Когда это происходит, дыхательный центр начинает говорить о том, что так часто вдыхать не нужно, и сопротивляется, останавливая дыхательные движения. Потому что кислорода в организме уже много. Возникает ощущение стеснения в груди, — объяснил врач.

Во время дыхания в пакет нужно считать количество дыхательных движений, чтобы переключить голову с травмирующего фактора на внутренний.

Также необходимо найти валерьянку, валокордин, корвалол или пустырник, чтобы, приняв средство, успокоить себя, порекомендовал собеседник «ВМ».

При отсутствии лекарств необходимо сосредоточиться на уходе от травмирующего фактора, подчеркнул Кондрахин.

— Если лекарств нет, то нужно продолжать вдыхать и постоянно следить за дыханием. Вдох должен быть глубоким, выдох — медленным. Голова переключится на физиологические основы и уйдет от травмирующего фактора. Потому что причиной панических атак может стать травмирующий фактор, о котором человек мог даже забыть. Например, если в детстве он упал с лошади, паническая атака возможна при виде лошади. Если возникла ситуация, а травматизация осталась (например, человек ехал в транспорте, и автобус попал в аварию), то делаем все то же самое. Только нужно постараться закрыть глаза, уши и также дышать в пакет. Если, конечно, не произошло никаких травм, — пояснил медик.

Паническую атаку можно спутать:

с острым психозом;

проявлениями гипертонического криза;

острой дыхательной недостаточностью.

При этом паническая атака проявляется только в определенных условиях, а тот же гипертонический криз может возникнуть в любом месте без четкой связи с психоэмоциональной травмой, отметил специалист.

В случае возникновения опасного состояния важно обратиться к врачу, уверен Кондрахин.

— Как правило, могут помочь психоаналитик или психиатр. Но обычно, когда заканчивается паническая атака, человек уже не идет к врачу, потому что ему становится хорошо. А вот болеющий все равно пойдет, потому что ему плохо, — заключил медик.