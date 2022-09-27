Как изменятся прожиточный минимум и МРОТ в 2023 году

Фото: Pixabay

Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить. Показатели будут рассчитываться с учетом высоких темпов роста инфляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

В следующем году:

прожиточный минимум увеличат до 14 375 рублей на душу населения;

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 16 242 рублей.

По словам эксперта, на изменение методики расчета прожиточного минимума на 2023 год повлияли текущая экономическая ситуация в стране, санкции и высокие темпы роста инфляции.

— В 2023 году прожиточный минимум должен был составлять примерно 13,3 тысячи рублей. Однако в связи с экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией и западными санкциями правительство приняло решение увеличить прожиточный минимум, МРОТ и пенсии на 10 процентов с 1 июля текущего года. Его размер составил 13 319 рублей. Это выше запланированного на следующий год. Соответственно, прожиточный минимум будет увеличен до 14 375 рублей, — рассказал Беляев.

Аналитик отметил, что МРОТ будет увеличен в связи с ростом прожиточного минимума.

— В 2023 году МРОТ планируют установить в связи с ростом прожиточного минимума, который увеличен на три процентных пункта. Это значит, что он будет равен 16 242 рублям, — подчеркнул эксперт.