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Как изменятся прожиточный минимум и МРОТ в 2023 году

Анастасия Харламова

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Финансы
Как изменятся прожиточный минимум и МРОТ в 2023 году
Фото: Pixabay

Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить. Показатели будут рассчитываться с учетом высоких темпов роста инфляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

В следующем году:

  • прожиточный минимум увеличат до 14 375 рублей на душу населения;
  • минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 16 242 рублей.

По словам эксперта, на изменение методики расчета прожиточного минимума на 2023 год повлияли текущая экономическая ситуация в стране, санкции и высокие темпы роста инфляции.

— В 2023 году прожиточный минимум должен был составлять примерно 13,3 тысячи рублей. Однако в связи с экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией и западными санкциями правительство приняло решение увеличить прожиточный минимум, МРОТ и пенсии на 10 процентов с 1 июля текущего года. Его размер составил 13 319 рублей. Это выше запланированного на следующий год. Соответственно, прожиточный минимум будет увеличен до 14 375 рублей, — рассказал Беляев.

Аналитик отметил, что МРОТ будет увеличен в связи с ростом прожиточного минимума.

— В 2023 году МРОТ планируют установить в связи с ростом прожиточного минимума, который увеличен на три процентных пункта. Это значит, что он будет равен 16 242 рублям, — подчеркнул эксперт.

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