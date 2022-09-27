Дети с особенностями примут участие в показе мод в Москве

Фото: Пресс-служба благотворительного фонда «Координационный центр культурного наследия»

В Москве пройдет уличный показ мод, в котором примут участие дети с особенностями развития и члены их семей. Он состоится 9 октября в галерее «Колокольников, 17» при поддержке благотворительного фонда «Координационный центр культурного наследия» и при участии благотворительного фонда «Я есть».

Модели пройдутся по подиуму в Колокольниковом переулке в одежде с принтами художников — резидентов галереи. В показе примут участие дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и ограничениями в движении. Также на подиум выйдет дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская, которая, несмотря на особенности, играет в театре, увлекается восточными танцами и занимается благотворительными проектами.

После показа состоится аукцион редких работ художников, выставляющихся в галерее. Многие будут доставлены из частных коллекций и личных собраний друзей проекта. Все вырученные средства пойдут на поддержку благотворительных проектов.

Подобные благотворительные аукционы в галерее решили сделать регулярными, следующий пройдет 27 октября.