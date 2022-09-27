Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Большинство опрошенных россиян считают самыми популярными выдающимися личностями прошлого Александра Пушкина и Петра I. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В телефонном разговоре приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Респондентов попросили назвать «символы России», однако россиянам оказалось проще назвать «символы» других эпох, чем вспомнить современников: затруднились назвать фамилию из прошлого 25 процентов, из настоящего — 56. При этом в топ самых популярных личностей вошли Александр Пушкин — за него проголосовал 21 процент, Петр I — 20 процентов и Иосиф Сталин — 17 процентов.

Кроме того, по восемь процентов набрали Михаил Ломоносов и Владимир Ленин. Далее по популярности идут Екатерина II, деятели культуры — Федор Достоевский, Лев Толстой, Петр Чайковский, а также великие полководцы — Александр Суворов, Георгий Жуков, за которых проголосовало по шесть процентов, говорится на сайте ВЦИОМ.

До этого ВЦИОМ узнал, что любят делать россияне в свободное время. Так, россияне предпочитают проводить свое свободное время гуляя в парке, лесу, а также им нравится мечтать и оставаться в одиночестве.