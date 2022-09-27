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Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет

Евгений Белоусов
Общество
Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил арт-директор артиста.

Новость дополняется.

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