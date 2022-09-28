Московские специалисты вакцинировали более 360 тысяч домашних животных в этом году

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Столичные ветеринары с начала текущего года вакцинировали против бешенства свыше 360 тысяч домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 28 сентября.

Председатель московского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал об опасных последствиях данного заболевания как для человека, так и для его питомца.

— Именно поэтому мы уделяем огромное внимание борьбе с этим заболеванием. И речь идет не только об организации пунктов вакцинации, но и об информировании владельцев питомцев. Подчеркну, что вакцинация домашних животных — единственный способ предотвратить возникновение и распространение бешенства, — уточнил Сауткин.

Для записи на процедуру необходимо воспользоваться специальным сервисом, которые уведомляет москвичей о дате вакцинации, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Онлайн-запись на вакцинацию домашних питомцев позволяет сократить время, потраченное на поход в ветеринарную клинку, и упростить весь процесс, — заявила председатель Комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

До этого сообщалось, что горячая линия московского контакт-центра для домашних животных работает круглосуточно и совершенно бесплатно.