Более 57 тысяч москвичей обращались в контакт-центр для домашних животных

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Горячая линия столичного контакт-центра для домашних животных работает круглосуточно и совершенно бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 23 сентября.

— За полгода работы сотрудники центра оформили более 1500 вызовов на дом. Как правило, чаще всего этой услугой пользуются горожане старшего поколения, которым сложно прийти на прием в клинику, делать уколы и ставить капельницы своему любимцу, — сказала руководитель контакт-центра Елена Кепшина.

За время работы центр получил более 57 тысяч звонков. Сотрудники могут помочь с записью на прием в ветеринарную клинику или на вакцинацию против бешенства.

Кроме того, людям расскажут, к какому профильному специалисту обратиться, как оформить вызов врача на дом и предоставят данные о режиме работы ветклиник. При обращении можно узнать, какие документы нужны для путешествия с питомцем или выставок, а также о проверках продуктов питания на безопасность, наличии медикаментов или средств ухода в определенной клинике.

Как отмечается, в центр чаще всего звонят те, кто планирует кастрацию или стерилизацию питомца. Бывают и экстренные ситуации, когда состояние животного резко ухудшается.

Помощь могут получить и хозяева необычных любимцев. Так, москвичи держат дома не только собак и кошек, но и хорьков и даже сурикатов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 24 и 25 сентября на территории культурного центра «Зеленоград» пройдет выставка животных, содержащихся в приюте.