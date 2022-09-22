Выставка бездомных животных пройдет в Зеленограде

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, парк 40-летия Победы Карта всех событий

Выставка животных, содержащихся в приюте, пройдет на территории Культурного центра «Зеленоград» 24 и 25 сентября с 11:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 22 сентября.

— В выставке примут участие 20 котят и 10 щенков. Они полностью готовы к жизни в семье: привиты, здоровы и социализированы. С животными можно будет пообщаться, поиграть, прогуляться и, возможно, подарить домашнее тепло тому, — говорится в сообщении комплекса.

В Telegram-канале городского хозяйства добавили, что в рамках выставки также запланированы мастер-классы по рисованию и конкурс загадок.

Второй фестиваль животных из городских приютов завершился на ВДНХ 13 сентября. Новый дом нашли четыре щенка и один котенок. В августе сообщалось, что почти две тысячи питомцев из городских приютов с начала года нашли новые семьи. Всего в 13 приютах Москвы живут более 16 тысяч потерявших дом животных. Все они социализированы, доброжелательно настроены к людям и здоровы.