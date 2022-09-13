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«Пять счастливых мордочек»: москвичи приютили животных с фестиваля на ВДНХ

Евгений Белоусов
Город
«Пять счастливых мордочек»: москвичи приютили животных с фестиваля на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Второй фестиваль животных из городских приютов завершился на ВДНХ. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Еще пять счастливых мордочек. Новый дом нашли четыре щенка и один котенок, остальные ждут встречи с будущими хозяевами в приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград», — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Всего в 13 приютах Москвы живут более 16 тысяч животных. Все они социализированы, доброжелательно настроены к людям, здоровы, привиты и мечтают обрести дом, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что сервис поиска пропавших животных помог найти более 300 питомцев с начала своей работы в столице. С начала работы сервиса специалисты нашли 149 собак и 166 кошек.

В августе сообщалось, что почти две тысячи питомцев из городских приютов с начала года нашли новые семьи. При этом более 16 тысяч одиноких собак и кошек сегодня обитают в 13 городских приютах.

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