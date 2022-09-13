Более 300 пропавших питомцев удалось найти благодаря столичному сервису поиска животных

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сервис поиска пропавших животных помог найти более 300 питомцев с начала своей работы в столице. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Создание единой информационной платформы и цифровизация услуг и сервисов в сфере ветеринарии помогают жителям города не только в вопросах лечения, ухода за животным, но и в поиске потерявшихся питомцев, — сказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Уточняется, что с начала работы сервиса специалисты нашли 149 собак и 166 кошек. Чтобы воспользоваться технологией, москвичам необходимо в разделе «Животные и окружающий мир» на mos.ru выбрать «Поиск животных». Далее сервис попросит уточнить, найдено ли животное или потеряно.

При размещении объявления пользователи могут подробно рассказать о питомце, загрузить его фотографию, указать дату и место пропажи и так далее. Система автоматически проанализирует базу данных и в случае совпадения оповестит хозяина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что второй фестиваль — пристройство животных из городских приютов состоится 13 сентября на площадке летнего кинотеатра-лектория ВДНХ. Там примут участие 16 щенков и котят из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест».