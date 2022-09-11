Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фестиваль животных из городских приютов пройдет 13 сентября на ВДНХ

Александр Афонин
Город
Фестиваль животных из городских приютов пройдет 13 сентября на ВДНХ
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Второй фестиваль-пристройство животных из городских приютов состоится 13 сентября на площадке летнего кинотеатра-лектория ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 11 сентября.

Отмечается, что событие пройдет в рамках программы «Знание. ВДНХ». В первый раз фестиваль прошел в августе. Тогда он был организован комплексом городского хозяйства Москвы и ВДНХ. Благодаря мероприятию новый дом обрели 70 процентов животных — участников выставки.

На предстоящем фестивале примут участие 16 щенков и котят из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест». В рамках события москвичи смогут посетить ВДНХ вместе со своими питомцами, поиграть с кошами и собаками, а также найти нового четвероногого друга, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в благотворительном фестивали «Город неравнодушных» примут участие подопечные столичных приютов для животных — 40 котов и кошек. Мероприятие состоится 10 и 11 сентября в Парке Горького в честь Дня города.

Животные ВДНХ Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте