Москвичам рассказали, чем заняться на фестивале «Город неравнодушных» в Парке Горького

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» состоится в Парке Горького в честь Дня города. 10 и 11 сентября там соберутся свыше 80 НКО, а также волонтеры и благотворители.

Так, москвичи 10 сентября смогут принять участие в спортивной зарядке чемпиона по боксу Григория Дрозда. На следующий день своими навыками с жителями города поделится чемпионка Олимпийских игр Светлана Хоркина.

В зоне «Арт-берег» у Крымского моста пройдет фристайл-батл творческих коллективов, в рамках которого художники будут писать картины.

Также горожане смогут посетить лекции и профориентационные тренинги. Они пройдут на площадке «Набережная добра» вдоль Москвы-реки.

Кроме того, в мероприятии будут участвовать подопечные столичных приютов для животных — 40 котов и кошек. Все желающие смогут бесплатно забрать питомцев домой по договору об ответственном содержании, передали на официальном сайте мэра города.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.