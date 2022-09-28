Киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон «Мосфильма» на западе Москвы сдали в эксплуатацию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 17 концерна «Мосфильм» на западе Москвы сданы в эксплуатацию. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Два здания образуют вместе единый кинематографический комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров. Строения оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет не только организовать современный съемочный процесс, но и представить зрителям конечный продукт индустрии кино, — отметил он.

В киноконцертном комплексе расположено четыре зрительных зала, а в главном зале на 522 места установлена уникальная система для кинопоказа, которая не имеет аналогов в России. Кроме того, современное оборудование имеется и в зале на 108 мест, а также в двух мини-залах рассчитанных до 50 человек каждый.

Войстратенко также добавил, что съемочный павильон площадью 3,5 тысячи квадратных метров является самым большим съемочным пространством не только на территории «Мосфильма», но и в России, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве многофункционального комплекса для музеев в ТиНАО. По его словам, здание будет располагаться в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка».