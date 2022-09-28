Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон «Мосфильма» на западе Москвы сдали в эксплуатацию

Лейла Алиева
Город
Киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон «Мосфильма» на западе Москвы сдали в эксплуатацию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 17 концерна «Мосфильм» на западе Москвы сданы в эксплуатацию. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Два здания образуют вместе единый кинематографический комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров. Строения оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет не только организовать современный съемочный процесс, но и представить зрителям конечный продукт индустрии кино, — отметил он.

В киноконцертном комплексе расположено четыре зрительных зала, а в главном зале на 522 места установлена уникальная система для кинопоказа, которая не имеет аналогов в России. Кроме того, современное оборудование имеется и в зале на 108 мест, а также в двух мини-залах рассчитанных до 50 человек каждый.

Войстратенко также добавил, что съемочный павильон площадью 3,5 тысячи квадратных метров является самым большим съемочным пространством не только на территории «Мосфильма», но и в России, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве многофункционального комплекса для музеев в ТиНАО. По его словам, здание будет располагаться в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка».

Строительство Западный административный округ (ЗАО) Мосфильм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте