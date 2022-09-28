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Китайский аналитик выдвинул версию произошедшего на «Северных потоках»

Евгений Жуков
В мире
Китайский аналитик выдвинул версию произошедшего на «Северных потоках»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Происшествия на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны. Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун в среду, 28 сентября.

По мнению аналитика, «с определенной вероятностью» можно утверждать, что в случившемся нельзя обвинить Германию, поскольку она больше всех заинтересована в поставках российского газа, а также Данию, несмотря на то что инцидент произошел рядом с ее территорией.

В свою очередь комментарий бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «Спасибо, США» после происшествия на трубопроводах Лю Хун назвал «весьма содержательным». Он добавил, что на данный момент Польша наиболее активно проявляет антироссийские настроения, нежели другие страны Европы.

Помимо этого, китайский эксперт напомнил, что еще в феврале президент США Джо Байден озвучивал угрозы, что в случае эскалации России конфликта на Украине Вашингтон «положит конец» газопроводам.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что аварии на газопроводах не отвечают интересам какой-либо стороны, однако не исключил версию саботажа.

аналитик Китай Европа Северный поток
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