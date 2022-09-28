Московский Музей космонавтики впервые представит уникальные документы об академике Королеве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Национальная электронная библиотека (НЭБ) и московский Музей космонавтики 4 октября представят специальный онлайн-проект, посвященный академику Сергею Королеву. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 28 сентября.

В рамках проекта, посвященного 115-й годовщине со дня рождения основоположника практической космонавтики, руководство музея опубликует в оцифрованном формате записи, фотографии и телеграммы академика, причем некоторые экспонаты будут представлены впервые.

— Одна из фотографий выбрана для проекта не случайно: она хранит реальную историю, связанную с личностью Королева. На снимке собрана «Шестерка главных» — все ведущие конструкторы и инженеры, которые работали вместе с Королевым и обеспечивали первенство нашего государства в освоении космического пространства, — передает слова пресс-служба агентство городских новостей «Москва».

В качестве одного из уникальных экспонатов будет представлена записка, сделанная Королевым в личном дневнике. В ней конструктор прописал варианты названий для будущей ракеты, которая в дальнейшем получила название «Восток».

Накануне сообщалось об открытии выставки «Подвиг народа в объективе кинокамеры» в Музее Победы.