Автомобилистам напомнили о главных правилах езды в сильный туман

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При ограниченной видимости на дорогах важно максимально обозначить свою машину, включив противотуманные фары. При необходимости можно включить аварийную сигнализацию и подавать звуковой сигнал, чтобы другие водители могли заметить автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Эксперт отметил, что при плохой видимости автомобилистов подстерегают сразу две проблемы.

— Во-первых, не видишь ты, во-вторых — не видно тебя. Если ты не видишь, то нужно двигаться таким образом, чтобы все было видно максимально хорошо. Надо включить противотуманные фары, которые обычно светят как бы под туман и позволяют видеть чуть дальше. Они светят шире и позволяют видеть правый край проезжей части или правую линию разметки. Хорошо зацепиться за какой-то ориентир глазами и по нему вести машину, — посоветовал собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что при низкой видимости ни в коем случае не нужно ехать быстро. Если дорожную обстановку видно буквально на расстоянии десяти метров, скорость не должна превышать 20–30 километров в час, уверен автоэксперт.

В туман ближний свет может слепить водителя, заметил Гудков.

— Если основной свет фар (ближний) слепит, выключите его, зачем себя слепить — оставьте только противотуманки. Все зависит от того, какой плотности туман, на какой он высоте и т. д., но главное — не бояться и пробовать разные варианты, — рекомендовал специалист.

Капли влаги могут откладываться на стеклах и зеркалах, заметил эксперт. При наличии подогрева стекол и зеркал лучше ими воспользоваться, подчеркнул эксперт.

При низкой видимости автомобилист должен быть заметен для других участников движения, отметил собеседник «ВМ».

— Если видимость меньше 300 метров, правила разрешают включить задний противотуманный фонарь. Важно не включать его заранее, а только когда видимость действительно меньше 300 метров, потому что он здорово слепит тех, кто едет сзади. Как понять, в какой момент включать задний противотуманный фонарь: фонарные столбы обычно стоят примерно в 25 метрах друг от друга — можно ориентироваться по ним. А за городом дорожные знаки, предваряющие перекрестки, обычно стоят за 150 метров, — объяснил Гудков.

При катастрофически плохой видимости можно включить аварийную сигнализацию, посоветовал специалист. Время от времени стоит подавать звуковой сигнал. Лучше открыть окна, чтобы слышать движение других автомобилей и вовремя фиксировать изменение обстановки, заключил Гудков.