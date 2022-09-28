Хлопок газового баллона произошел в жилой квартире на северо-западе столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Стартовая улица, 15к2 Карта всех событий

В квартире жилого дома на северо-востоке столицы произошел хлопок газового баллона. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 28 сентября.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на десятом этаже дома № 15, корпус 2, на Стартовой улице. В результате происшествия никто не пострадал. В квартире повреждено остекление балкона.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что сотрудники ведомства выезжали на адрес, но их помощь не потребовалась.

Еще один хлопок газа произошел 27 июня в Подмосковье. В результате погибли два человека.