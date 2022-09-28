В чем отличие между резервистом и военнообязанным в запасе

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Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем разница между военнообязанными, находящимся в запасе, и резервистами.

— Резервисты — это люди, которые находятся в действующем резерве, им должны были платить деньги. Они на все учения и сборы прибывают, принимая в них участие, — рассказал специалист.

Что же касается военнообязанных запаса, то к ним, по словам Кнутова, относятся люди, которых могут призвать во время частичной мобилизации, однако не всех:

— Призыв в рамках частичной мобилизации происходит среди военно-учетных специальностей, которые необходимы на данный период времени.

При этом в первую очередь будут рассматривать именно тех кандидатов, которые служили не только в срочном порядке, но и добровольно по контракту — так называемые резервисты. По его словам, такие люди могли участвовать в горячих точках, а также они имеют воинскую специальность.

— К примеру, при полной мобилизации более широкий призыв. Там могут призывать категории «Б» и «В». При частичной мобилизации, как правило, только категория «А». В исключительных случаях — вторая категория. Категорию «В» в мирное время не призывают, — объяснил эксперт.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в обозримом будущем солдаты после прохождения срочной службы могут попасть под категорию частично мобилизованных.

— Солдаты срочной службы после своего увольнения становятся на учет в военкомате и одновременно военнообязанными запаса, причем первой категории, потому что они недавно проходили воинскую службу. У них еще не утрачены навыки по применению оружия либо имеется военно-учетная специальность. Через какой-то период времени они могут попасть под частичную мобилизацию, — подытожил Кнутов.