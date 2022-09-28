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Суд арестовал поэта Камардина за чтение стихов, разжигающих ненависть к участникам СВО

Георгий Соланович
Происшествия
Суд арестовал поэта Камардина за чтение стихов, разжигающих ненависть к участникам СВО
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Тверской суд Москвы арестовал поэта Артема Камардина за чтение стихов, разжигающих ненависть и вражду к участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции в среду, 28 сентября.

— Тверской районный суд города Москвы 28 сентября 2022 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении Камардина Артема Юрьевича <...> сроком до 25 ноября 2022 года, — заявили в суде.

Поэт прочитал стихи 25 сентября на Триумфальной площади у памятника Маяковскому. В его произведениях содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к российским добровольцам и солдатам народной милиции республик Донбасса. После мероприятия Камардина задержали, в его отношении возбудили УГ по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), передает ТАСС.

По этой же статье суд арестовал Егор Штовба и Николай Дайнеко. Они сопровождали поэта 25 сентября.

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