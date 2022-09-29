«Смена стандартов»: психотерапевт объяснил, почему азиатская внешность становятся идеалом красоты

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Популярность мужчин-азиатов в последнее время значительно возросла. Их признают самыми красивыми людьми мира, а за творчеством следят миллионы людей. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта, почему мужской стандарт красоты претерпел такие изменения и с чем это связано.

Как рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин, рост к азиатской культуре очевидно возрос. Это связано с тем, что она долгое время оставалась в тени и игнорировалась всем миром.

— Скорее всего, рост экономики азиатских стран приковал внимание людей к этим странам. Именно поэтому люди начинают задаваться вопросом, что такое Азия, какие люди там живут и чем отличается их культура от нашей, — объяснил Фомин.

Он дополнил также, что люди, безусловно, знали об истории Великой китайской и корейской нации, но эти знания были очень поверхностными.

— Для людей не представляет сложности перечислить всех королей Франции, каждый с легкостью может назвать императоров древнего Рима, пересказать историю Голландии и Великобритании. Но рассказать историю Китая и Кореи в полной мере у человека не получится, хотя она имеет собственное лицо, — прокомментировал собеседник «ВМ».

По его словам, интерес к азиатской культуре в нашей стране и во всем мире связан прежде всего с желанием восполнить пробелы в знаниях об этой части мира.

Специалист также отметил, что сейчас изменяются общепринятые стандарты внешности, поэтому многим начали нравиться азиаты.

— Смена этих стандартов говорит о том, что люди на бессознательном уровне пытаются заполнить пробел, который существует в их сознании, — заключил Фомин.

Врач добавил также, что и в случае с женщинами дело движется к смене идеалов внешности. Наблюдаемая тенденция свидетельствует о том, что скоро азиатская внешность женщин будет привлекать большое количество людей по всему миру.