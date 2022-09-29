Купить билеты на речной транспорт Москвы теперь можно в сервисе Russpass

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Благодаря интеграции туристического сервиса Russpass с сайтом «Суда сюда!» расширилась возможность покупки билетов на речной транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 29 сентября.

— Сезон речной навигации продолжается — теперь у пассажиров стало еще больше возможностей быстро купить билет. Интеграция «Суда сюда!» с сервисом Russpass сделает поездки на речном транспорте еще удобнее, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Покупка билетов доступна зарегистрированным пользователям Russpass. Для оплаты проездка необходимо перейти в общее меню сервиса, выбрать подраздел «Как добраться», а затем кликнуть на пункт «Речные трамваи». Оплатить поездку можно с помощью банковской карты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Максим Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены уже в этом году в тестовом режиме. По его словам, в настоящее время специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.