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Рафик Загрутдинов: Спортивный комплекс в Южном Бутово начнут строить в этом году

Полина Долганова
Город
Рафик Загрутдинов: Спортивный комплекс в Южном Бутово начнут строить в этом году
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Остафьевская улица Карта всех событий

Спортивный комплекс с бассейном возведут в районе Южное Бутово на Остафьевской улице. Об этом в четверг, 29 сентября, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, старт работ запланирован на четвертый квартал 2022 года.

Глава департамента добавил, что объект проектируют с применением BIM технологий.

Комплекс будет предназначаться для оздоровительного плавания, обучения плаванию и спортивных занятий.

Совокупная площадь объекта составит свыше 8,5 тысячи «квадратов».

— Как ранее отмечал мэр Москвы С.С. Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, — подытожил Загрутдинов.

До этого сообщалось, что в столичном районе Гольяново специалисты приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. В комплексе общей площадью около четырех тысяч квадратных метров будет два бассейна: длиной 25 метров для взрослых и 10 метров — для обучения плаванию детей. Также в здании обустроят тренажерный зал, буфет, необходимые административные и технические помещения.

Спорт Строительство Рафик Загрутдинов
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