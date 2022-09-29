«Заплатили два миллиона долларов»: раскрылись новые подробности в деле убийства Захарченко

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Во время перехваченного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом раскрылись новые подробности убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР в четверг, 29 сентября.

— Чтобы ты понимал, за «Захарку» (Александра Захарченко — прим. «ВМ») заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей, — рассказал Киященко.

По словам источника в силовых структурах ЛНР, данные подробности раскрылись, когда украинский силовик обсуждал с агентом подготовку очередного теракта. Также стало известно, что спецслужбы Украины собирались отравить высокопоставленного чиновника в республике перед референдумом о вхождении в состав России, передает РИА Новости.

Бывший глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в кафе «Сепар». В помещении, где он находился, произошел мощный взрыв. От разрыва бомбы вместе с главой ДНР погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения.