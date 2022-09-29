Арбитражные суды аннулировали почти 400 разрешений на работу таксистом в Москве с начала года

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С начала текущего года столичные арбитражные суды аннулировали 394 разрешения на ведение таксомоторной деятельности у перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в четверг, 29 сентября.

— Таксисты оказывали услуги без минимального трехлетнего водительского стажа, неоднократно нарушали правила перевозки и становились участниками ДТП. Все нарушения в их работе выявила Московская административная дорожная инспекция и незамедлительно подала исковые заявления в суды, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для работы в такси необходимо соблюсти ряд условий. Обязательными требованиями являются наличие водительского стажа не менее трех лет и российского водительского удостоверения. Однако для работы водителем допускаются владельцы прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

Отмечается, что сотрудники инспекции внимательно следят за соблюдением требований к водителям. В связи с этим МАДИ призвала таксомоторные компании и агрегаторов допускать к работе только тех граждан, которые соответствуют требованиям федерального закона.

До этого сообщалось, что Госавтоинспекция подсчитала статистику ДТП с участием такси за последние семь месяцев. Чаще всего аварии с участием такси происходят из-за несоблюдения дистанции или очереди проезда.