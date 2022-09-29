Мужчина шантажировал подростка в столице, требуя три миллиона рублей за молчание

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Северном административном округе мужчина шантажировал подростка, требуя за нераспространение информации три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

По ее словам, в период с мая 2019 года по март 2020 23-летний уроженец Башкортостана, используя разные аккаунты, переписывался в социальных сетях с несовершеннолетним.

В результате этого мужчина завладел некоторой информацией, распространения которой подросток не хотел. Злоумышленник начал шантажировать собеседника, угрожая распространить материалы переписки. В обмен на молчание злоумышленник потребовал переводить ему деньги на счет. Общая сумма проведенных выплат превысила три миллиона рублей.

Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных действий. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Похожий случай произошел в столице. Московский предприниматель шантажировал бывшего подчиненного из-за выдуманного долга.