«Боевое братство»: мобилизованные граждане будут отстаивать интересы своей Родины

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Мобилизованные граждане будут отстаивать интересы Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Питеримов в четверг, 29 сентября.

Зампред организации положительно оценил решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

— Ребята, которые мобилизуются, я думаю, также идут в части, которые будут сейчас формироваться на базе вооруженных сил, будут отстаивать интересы Российской Федерации, — сказал Питеримов.

Он также добавил, что «Боевое братство» с началом СВО включилось в сбор гуманитарной помощи, многие ушли добровольцами в Донбасс.

— И сейчас все руководители региональных отделений и полностью костяк «Боевого братства» работают по поддержке духа наших военнослужащих, — добавил Питеримов.

Накануне другой зампред «Боевого братства» — Евгений Ляпин — подчеркнул, что объявленная частичная мобилизация направлена на сохранение будущего семей и всей России в целом.