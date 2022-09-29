Гурцкая предложила создать в России аналог Евровидения

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Певица Диана Гурцкая дала интервью журналистке Алене Жигаловой, в котором высказалась по поводу международного конкурса Евровидение. Артистка стала участницей песенного состязания в 2008 году, представляя Грузию.

В этом году Россия не принимала участие в конкурсе. По признанию Гурцкой, ей не было интересно следить за этим событием. Артистка отметила, что если бы ей поступило предложение выступить там, она бы отказалась.

Более того, по ее мнению, в России есть возможности для создания собственного подобного конкурса, поскольку в стране множество одаренных людей и продюсеров.

— Я живу в России, и у нас, я думаю, мы можем сами сделать фантастический конкурс. Евровидение — это песенный конкурс, с этой стороны надо смотреть на этот конкурс. Какие будут песни, какие будут номера, какие будут аранжировочки, потому что всегда придумывают что-то новое, — сказала Гурцкая в интервью, опубликованном на канале Жигаловой.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в разговоре с «Вечерней Москвой», что начинающий артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, является одним из лучших претендентов среди отечественных артистов, который смог бы на должном уровне представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.