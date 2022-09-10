Критик Бабичев — об исполнителе песни «Я русский» SHAMAN: Новая веха музыкального мира

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В последнее время музыкальное сообщество и журналисты активно следят за творчеством начинающего артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Несмотря на то что певец уже давно мелькает на экране телевизора, появляясь то в шоу «Фактор А», то в «Голосе», активно обсуждать его стали после выхода песни «Я русский». Клип собрал за первые сутки миллион просмотров на YouTube, а за первый месяц — более 10 миллионов. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Евгения Бабичева, какая судьба ждет молодого исполнителя на отечественном и мировом эстрадном олимпе.

По мнению собеседника «ВМ», SHAMAN является талантливым музыкантом, у которого лучший вокал среди всех молодых артистов. Бабичев убежден, что у Дронова, есть все шансы стать не только суперзвездой российского масштаба, но и покорить мировую эстраду:

— Все при нем: талант, вокал, подача, манера, он является новой вехой для нашего музыкального мира. Но самое главное, чтобы после таких хитов как «Я русский» и «Встанем», которые стали настоящей сенсацией, он смог и далее поражать публику. Если же он продолжит создавать однотипные песни, то есть риск, что он не сможет удержаться на волне появившейся популярности.

Эксперт убежден, что артисту нужно теперь покорять сердца слушателей новыми форматами, а, быть может, и дуэтами:

— Дуэт с Киркоровым или Басковым смог бы ему помочь закрепиться на эстраде. Ведь этого никто не ждет, а это могло бы разнообразить творчество молодого исполнителя.

По мнению Бабичева, именно SHAMAN является одним из лучших претендентов среди российских артистов, который смог бы на должном уровне представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение»:

— Я сам его неоднократно подталкивал на мысль о необходимости принять участие в «Евровидении». Но, как мне известно, сам он этого не хочет. SHAMAN пока желает работать на российскую публику. Возможно, в перспективе его мнение изменится, и он развернется в сторону мирового шоу-бизнеса. Но я могу сказать, что его образ очень подходит для «Евровидения», он яркий и мог бы выстрелить. Но музыкант давно заявил, что «Евровидение» — это уже не про песни. Но я бы поспорил с ним. Площадка этого конкурса до сих пор рождает мировых звезд. И он мог бы быть в их числе.

Бабичев не исключил в перспективе мирового музыкального признания исполнителя SHAMAN.