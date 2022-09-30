Обновленный портал «Справка МЭШ» заработал в Москве

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Информационный портал «Справка «МЭШ» обновили. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября.

Так, педагогам, ученикам и их родителям доступны большая библиотека инструкций и руководств по работе с сервисами Московской электронной школы, обучающие видео, а также система поиска ответов на актуальные вопросы. Также специалисты модернизировали интерфейс портала и усовершенствовали навигацию.

Уточняется, что сервис работает пока в тестовом режиме и имеет пять разделов, среди которых «Инструкции», «Вопросы», «Новости», «Документы» и «Видео». Последний — главная новинка, где представлены обучающие и информационные ролики в нескольких форматах: видеоинструкции, записи мастер-классов и вебинаров, видеообзоры новинок МЭШ, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на портале mos.ru появились новые инструменты для пополнения лицевого счета карты «Москвенок». В сервисе «Мои платежи» теперь доступен шаблон с текущим балансом и возможностью сразу перейти к оплате.