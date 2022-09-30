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В Новосибирской области задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов

Евгений Жуков
Общество
В Новосибирской области задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов
Фото: Pixabay

Сотрудниками ФСБ в Новосибирской области был задержан мужчина, который занимался поиском исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию «западных заказчиков». Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказала официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области, — рассказала Зеброва.

Она уточнила, что потенциальные поджоги предполагалось совершить для устрашения жителей региона, а также для склонения людей к отказу от принятия участия в специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.

В данный момент подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает РИА Новости.

В июле сообщалось о задержании поджигателя, который пытался спалить здание военного комиссариата в Крыму.

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