Пенсионерка зарезала мужа во время пьяной ссоры в Подмосковье

Фото: СК РФ

Пенсионерка зарезала мужа во время пьяной ссоры в подмосковной Коломне. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, в ходе конфликта 68-летняя женщина достала нож и ударила мужа два раза в область туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщину задержали. На допросе она признала свою вину и сообщила следователю обо всех обстоятельствах преступления.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Фигурант другого дела об убийстве человека предстанет перед судом в столице. Мужчина вместе с сообщником расстрелял посетителя столичного ресторана в 2018 году.