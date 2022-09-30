Газета вдохновляет учеников и преподавателей

Фото: Екатерина Алексеева, «Вечерняя Москва»

Проекту «Пресса в образовании» «Вечерней Москвы» исполнилось десять лет. В четверг, 29 сентября, знаменательное событие отметили на очередном заседании «Клуба учителей» в редакции.

«Пресса в образовании» выходит при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в сотрудничестве со столичным Департаментом образования и науки. Проект помогает педагогам обмениваться опытом с коллегами, находить ориентиры в работе с учениками. А школьникам дает возможность заявить о себе в качестве юных журналистов.

С юбилеем участников клуба поздравила первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова.

— Десять лет назад мы запускали проект «Пресса в образовании», когда «Вечерняя Москва» переживала второе рождение. Мы хотели показать, что газета может быть полезной, современной и интересной. Учить ребят отличать новости от фейков, да и просто ориентироваться в сложном информационном потоке, — сказала она.

Мероприятие посетили представители школ № 1329, 1164, 1799 и 1524 и других. Одна из постоянных участниц «Клуба учителей» — учитель русского языка и литературы школы № 1799 Вера Ключникова.

— Благодаря проекту «Пресса в образовании» дети имеют возможность публиковать свои тексты в главной городской газете, — поделилась она. — Моя ученица Татьяна Курникова приходила на экскурсию в редакцию «Вечерней Москвы». Ее удивил факт, что газета с 1923 года ни на день не переставала выпускаться, даже в период Великой Отечественной войны. Татьяна вдохновилась этим и написала материал «Календарь жизни военных лет».

В заключение выступил заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков.

— Я рад, что мне выпала честь поздравить вас, педагогов, с наступающим профессиональным праздником. На ваших плечах лежит огромная ответственность за воспитание нового поколения, а значит, и за будущее нашей страны, — сказал он.