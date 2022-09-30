Как можно зарабатывать, работая два часа в день

Фото: Unsplash

Пятидневная рабочая неделя – современный стандарт, отказаться от которого хотели бы многие. И, пока некоторые работодатели экспериментируют с рабочей неделей, состоящей из четырех дней, а ученые доказывают, что именно такой режим обеспечивает максимальную продуктивность, есть люди, которые работают и зарабатывают, уделяя работе всего пару часов в день. Маркетолог, EdTech предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве», кем нужно работать и сколько получать.

— Такое действительно возможно, хотя и с некоторыми нюансами. Например, работа личного ассистента или помощника не подразумевает полной занятости в течение всего рабочего времени, однако та или иная помощь может потребоваться в любой момент дня, — говорит эксперт. — В такой ситуации человек работает фулл-тайм, но занят в течение дня действительно не больше пары-тройки часов.

Другой вариант – проектная работа, которая действительно предполагает двухчасовую занятость, которая стала встречаться все чаще после самоизоляции, связанной с ковидными ограничениями. Она показала, что работать в удаленном режиме могут многие. Онлайн-работа оказалась более доступной, чем считалось раньше и многие сумели полностью перестроиться, начав работать только из дома и только в онлайн-режиме.

По словам Юлии Родочинской, при выборе проектной работы можно самостоятельно регулировать свою нагрузку и действительно работать не более двух часов в день. Беря какую-то задачу человек сам может рассчитывать свое время таким образом, чтобы успеть сделать все запланированное к намеченному дедлайну.

— Таким образом могут работать дизайнеры или, например, копирайтеры. Они сами определяют свою нагрузку, решая, сколько каких проектов они возьмут. Их занятость, конечно, может быть гораздо больше пары часов в день – тогда и заработок соответственно будет больше. Начать зарабатывать таким образом можно после небольшого обучения, постепенно совершенствуясь день за днем, — пояснила эксперт.

В среднем копирайтер с небольшим опытом и невысокой ставкой, который уделяет работе – написанию статей и пресс-релизов, подводок к постам, описанию продуктов и услуг, подписям к фото – примерно 2 часа в день может заработать в месяц 6-10 тысяч рублей.

— Чем больше опыта у него будет, тем больше он сможет зарабатывать при той же загрузке – примерно 20-30 тысяч. Заработок дизайнера, например того, кто создает логотипы, выше – за один заказ он может получить от 500 до 5000 рублей, а в месяц, работая не больше 2 часов в сутки, заработать от 20 тысяч и больше, — отмечает Родочинская.

По ее словам, работа в социальных сетях тоже позволяет получать деньги, не посвящая рабочему процессу весь день. Можно, например, заранее придумать, создать и поставить на автопостинг отложенные публикации контента – в этом случае нужно будет лишь контролировать, что все вышло в запланированное время, но не надо оставаться постоянно вовлеченным в этот процесс, проверяя аккаунты каждые 5 минут. Узнать о профессиях, связанных с социальными сетями, можно как самостоятельно, так и на соответствующих обучающих курсах.

Юлия Родочинская / Фото: Из личного архива Юлии Родочинской

— Ведение аккаунта в социальных сетях также работа, нагрузку в которой можно регулировать самостоятельно. На ведение одного аккаунта точно уйдет не больше пары часов в день, а принести это может от 15 тысяч рублей в месяц, впрочем, заработок может быть и более высоким, — советует Юлия Родочинская.

Чем более квалифицированным является специалист, тем вы его почасовая ставка, тем более сложные задачи он может решать – это касается любых работ.

— Сегодня возможность зарабатывать, работая пару часов в день, есть у многих, и я рекомендую воспользоваться ей и попробовать. Это может быть не основным способом заработка, а, например, неплохой подработкой, — заключила эксперт.