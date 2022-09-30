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Больна любовью: девушке потребовалась медицинская помощь из-за попыток приворожить молодого человека

Степан Жирнов
Происшествия
Больна любовью: девушке потребовалась медицинская помощь из-за попыток приворожить молодого человека
Фото: Pexels

В Севастополе девушке потребовалась медицинская помощь из-за попыток приворожить молодого человека. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

Студентка кафедры теории и практики перевода Севастопольского государственного университета попыталась при помощи «черной магии» привлечь внимание возлюбленного. Она изготовила амулет в виде цепочки с колбой. Ее 17-летняя девушка наполнила своей кровью, которую добыла, порезав себе бедра. Украшение юная «колдунья» собиралась преподнести возлюбленному в день рождения.

Однако «магическая практика» не прошла даром: студентке из-за нанесенных себе травм стало плохо на занятиях по немецкому языку. Преподаватель поинтересовался причиной ухудшения состояния девушки, но та сослалась на пищевое отравление.

Прибывшие на место врачи обнаружили порезы на ногах, и девушке пришлось во всем признаться, сообщил Telegram-канал Mash.

Пагубное влияние «магии» почувствовали на себе и жители столицы: банда «колдунов» обокрала девятерых москвичей на 23 миллиона рублей.

Магия девушка Севастополь Подростки Кровь
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