Школьники съездили на один день в Коломну

Фото: Богданова Дарья

В рамках проекта «Молодое перо» ученица школы №1741 Дарья Богданова рассказала, как учащиеся медиакласса посетили Коломну.

Недавно 8 «А» медиакласс вместе с классным руководителем Еленой Аркадьевной Гладких побывал в одном из древнейших городов Подмосковья – Коломне. Ребята отлично провели день.

8:00. Мы у школы ждём автобус. Все готовы к приключениям!

11:00. После трехчасовой поездки мы встречаемся с экскурсоводом Анастасией и отправляемся в Кремль. Чем отличается Коломенский кремль от других? А тем, что на территории Кремля находятся жилые дома. Здесь даже работает городская школа №3, построенная, к слову, из того же кирпича, что и обороняющие стены. Правда, здание небольшое: в каждой параллели учится один класс.

Главная историческая точка города – Соборная площадь. Здесь находится Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского в честь победы России над татаро–монгольским игом в битвах на реке Воже и Куликовом поле. Внутренняя роспись собора, к сожалению, так называемый «новодел». По словам экскурсовода, это очень расстраивает искусствоведов.

Слева от собора располагаются белоснежная колокольня и Тихвинский собор. На последний Анастасия обращала особое внимание, так как в нем можно увидеть уникальные фрески. Говорят, что во фрески дорисовывают лица известных людей, отошедших в мир иной. Экскурсовод даже показала «окошко», предназначенное для нового лица.

Женский Свято–Троицкий Ново–Голутвин монастырь – еще одна интересная остановка нашего маршрута. Монастырь, как и прежде, живёт абсолютно автономно. Монахини сами собирают урожай, перерабатывают его, готовят, шьют одежду и выполняют многие другие задачи. К сожалению, на территории запрещено фотографировать. Несмотря на строгие правила проживания, выглядит он довольно позитивно. Белые стены перекликаются с цветными квадратами по краям, создавая интересный рисунок. На территории Кремля и за его пределами ещё немало интересных и красивых зданий. Что-то особенное найдете и вы, если приедете в Коломну.

13:00. Подходим к дому–усадьбе Ивана Ивановича Лажечникова. Экскурсия посвящена созданию дома–музея, быту и творчеству семьи Ложечниковых, а позже Лажечниковых. Что за путаница с фамилиями?

— Дом был не в лучшем состоянии, и нам понадобилось много сил на его восстановление. Остались даже уникальные фотографии, на которых реставратор аккуратно снимает штукатурку, закрывающую драгоценный кирпич, — рассказывает экскурсовод.

Ложечниковы – древний купеческий род. Несложно догадаться, что начинало семейство с обычных деревянных ложек – отсюда и фамилия. Дед писателя был успешным и богатым человеком. Но единственная его проблема заключалась в том, что, несмотря на состояние, Ложечниковых не хотели «пускать» в дворянство. Как оказалось, все просто: надо всего лишь слегка изменить фамилию. Уже Лажечников Иван Иванович добился включения семьи в дворянство.

То, о чём писал романист часто напрямую связано с событиями его жизни. Так во время продолжительной службы в ополчении появились такие произведения: «Походные записки русского офицера», «Последний Новик» и ещё множество небольших рассказов, опубликованных позже в отдельных сборниках. «Последний Новик», кстати, имел немалый успех и поражал читателя того времени своим стремлением к исторической достоверности.

В самом знаменитом романе Ложечникова «Ледяной дом» повествуется о событиях 1740 года. Тогда состоялась одна из крупнейших забав императрицы Анны Иоанновны: для шутовской свадьбы был построен огромный дом, сделанный полностью изо льда вплоть до посуды. Для наибольшего развлечения государыни в Петербург было привезено более 300 человек разных народов, одетых в национальные костюмы, которые тоже приняли участие в свадьбе. Разумеется, в романе есть любовная линия двух влюбленных, которым не суждено быть вместе.

Завершилась экскурсия показом фильма 1916 года по одноимённому роману Ивана Ивановича.

14:30. Садимся в автобус, который повезёт нас к следующей точке. Попутно восполняем силы и делимся впечатлениями.

Фото: Богданова Дарья

15:00. И вот, мы уже у «Школы ремёсел». Вторая половина дня – правильное время для развлечений. Мы ловили блины, бегали в двухместных лаптях, танцевали в трусах–семейках, рыбачили, играли в керлинг с чайником, скакали на лошадях, устраивали петушиные бои и богатырские состязания. Да что уж там, успели превратить одноклассниц в грушу и яблоню, собрать урожай и вернуть обратно. Да–да, и так бывает. Словом, получили удовольствие.

16:50. После обеда, все сытые и довольные отправляемся домой.