Служба доставки благодати. Немцы решили отдать российской церкви конфискованные иконы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Германии вернут в Россию около трех тысяч икон и других исторических реликвий, вывезенных из страны в разные годы.

Такое решение было принято немецкой стороной и растиражировано по дипломатическим каналам через посольство России в Берлине. Ценности, конфискованные таможенниками, скапливались в таможенном управлении Минфина Германии десять лет. И вот они возвращаются на родину.

— Сейчас идет процесс взаимодействия по линии Интерпола с министерствами культуры и иностранных дел России по возврату реликвий. За последние десять лет нашей стране были возвращены многие ценности, среди которых есть иконы XV–XIX веков, — цитируют российские СМИ слова начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александра Прокопчука.

Дело стало за формальной стороной — осталось оформить соответствующие разрешительные бумаги и протоколы. Предполагается, что процесс передачи «культурного конфиската» начнется в ближайшее время.

Полный список икон или хотя бы наиболее ценных из них пока не обнародован. Известно только, что он достаточно внушительный. Кроме икон, на родину вернутся исторические документы с указами российских самодержцев и памятные ювелирные украшения с профилем императора Петра I.

Нужно сказать, что большой таможенный «улов» последнего десятка лет связан со спросом на иконы и российские исторические ценности зарубежных антикваров. По словам экспертов, сегодня на рынке в ходу образы, написанные в конце XIX — начале XX века.

— Все, что старше и, соответственно, ценнее, было вывезено из нашей страны еще в эпоху перестройки и в 90-е годы прошлого века, — рассказал «Вечерке» эксперт по оценке произведений искусства Валерий Витухновский. — Мошенники разными способами добывали иконы. Например, могли сделать вид, что забирают образ на реставрацию из какого-нибудь небольшого провинциального храма, а потом исчезали бесследно. Ни перед чем не останавливались! Стоимость русских икон, которая определяется стилем письма, может достигать на иностранных аукционах полутора сотен тысяч евро. Они очень ценятся. Например, произведения мастеров так называемой Строгановской школы, отличающиеся особой тонкостью рисунка, на аукционах сегодня — одни из самых дорогостоящих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Епископ Стефан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами:

— Работа властей России и Германии по возвращению на Родину икон и других церковных реликвий — это благое дело и большая радость для церкви. Я пока не располагаю информацией, какие конкретно иконы будут возвращены, но можно предположить, исходя из большого числа предметов, что среди икон могут быть как старинного письма, так и новые.

НАДО ЖЕ

Поскольку цена икон высока, их активно подделывают. Причем подделки бывают высококачественные, которые трудно отличить от оригиналов без использования специальной аппаратуры. Мастера, их изготавливающие, стараются использовать те же материалы, что и в подлиннике. Иногда такие подделки становятся ценными сами по себе, за счет трудоемкой работы.

Можно заработать и на святом

Русские иконы на международных аукционах продаются за десятки тысяч долларов.

Самые дорогие русские иконы, возраст которых насчитывает несколько сотен лет, находятся в музейных собраниях. Их хорошо охраняют, они известны коллекционерам, так что незаметно продать что-то из коллекции Третьяковки или Музея Рублева точно не удастся. Однако и менее старинные иконы торгуются по хорошим ценам.

Так, один из самых знаменитых аукционных домов, расположенных в Лондоне, активно продавал русские иконы в год столетия русской революции.

Небольшая икона-подвеска, изображающая архангела Михаила, созданная в начала XX века, как раз накануне крушения монархии, была продана за 16 тысяч долларов. За чуть меньшую цену — 10 тысяч долларов — ушел архангел Михаил Воевода. Это образ XVII века Строгановской школы. Сюжет изображает битву предводителя ангельских сил с дьяволом.

Примерно за такую же цену ушла икона начала XX века «Иисус и самаритянка».

На торгах в российских аукционных домах некоторые иконы уходят по цене хорошей иномарки. Так, за святого Георгия Победоносца кисти Михаила Врубеля было заплачено пять с половиной миллионов рублей.

За икону работы мастерской известного мастера XIX века Антона Чеварзина, изображающую Николая Чудотворца, заплатили 850 тысяч рублей. Большой ценностью обладают и литые иконы позапрошлого века. За них дают цену свыше миллиона рублей.

— В основном стоимость складывается из таких факторов, — рассказал эксперт-оценщик Виктор Гнеушев, — как материалы, используемые при изготовлении, поскольку это могут быть и эмали, и драгоценные материалы. Большое значение играет школа или мастер, которым написана икона. В том числе сам сюжет иконы может быть достаточно редким, например, образ Богородицы Млекопитательницы.

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