Сможем воевать в полную силу: как изменится тактика боевых действий

Фото: Минобороны РФ

4 октября Совфед ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил конституционные законы. «Вечерняя Москва» выяснила, как теперь изменится тактика боевых действий России в спецоперации.

— Теперь мы имеем юридические основания перейти к более агрессивным действиям, защищая уже свои территории, — рассказал политолог Дмитрий Леви. — Мы можем начать бомбардировки путей снабжения через Румынию и Польшу, восстановить контроль над воздушным пространством за счет подавления систем ПВО, — пояснил эксперт.

А вот сбивать американские спутники-шпионы, поставляющие ВСУ сведения о наших войсках, мы не можем.

— Для этого пока нет основания, так как нет доказательств их причастности к передаче данных о наших войсках, — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт Антон Румянцев добавляет:

— Теперь мы защищаем свою территорию и можем использовать стратегические бомбардировщики, удары по критической инфраструктуре противника — например, электростанциям, и по «центрам принятия решений» — украинскому Минобороны, офисам Зеленского, СБУ.

Очень надеюсь, что мы наконец-то ударим по железнодорожной инфраструктуре, по которой почти беспрепятственно поставляется западное вооружение. Вокзалы, тоннели, станции — все это может быть уничтожено в считаные дни полностью. Второй вариант — ничего не разрушать, а занять такие узловые станции, как Сумы, Чернигов и Конотоп, через которые в основном и идут поставки вооружения.

Однако, как пояснил эксперт, применять ядерное оружие, даже маломощное, тактическое, мы точно не станем — никакого военного смысла в этом нет.