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Россию ждет перезагрузка: присоединение новых территорий — лишь начало нашей грядущей трансформации

Никита Миронов
Политика
Россию ждет перезагрузка: присоединение новых территорий — лишь начало нашей грядущей трансформации
Люди на митинге-концерте «Мы вместе» в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на Театральной площади Красноярска / Фото: РИА Новости

Россия стала больше. После присоединения новых регионов выросли как территория, так и население страны. Но изменится ли Россия качественно? Как будет (если будет) меняться все наше общество? Повысится ли его консолидация или, напротив, оно скорее разделится на условных «ястребов» и «голубей мира»? Как будет в связи с новыми реалиями развиваться ситуация в тылу и на фронтах. Об этом рассуждают военные эксперты, социологи, экономисты.

Будем воевать по–настоящему

Присоединение новых территорий, как известно, произошло вместе с частичной мобилизацией.

— И этот шаг, по сути, переводит специальную военную операцию, которая велась малыми силами, в формат войны, — считает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Поскольку теперь мы защищаем свою территорию, то можем использовать и стратегические бомбардировщики, и удары по критической инфраструктуре противника — например, электростанциям, и по «центрам принятия решений» — украинскому минобороны, офису Зеленского, СБУ и т. д.

Очень надеюсь, что мы наконец-то ударим по железнодорожной инфраструктуре Украины, по которой почти беспрепятственно поставляется западное вооружение. Вокзалы, тоннели, узловые станции — все это может быть уничтожено в считаные дни полностью. Однако, надо понимать, применять ядерное оружие, даже маломощное, тактическое, мы точно не станем — никакого военного смысла в этом просто нет.

При этом, как считает эксперт, в ближайшие пару месяцев на фронтах будет «люто».

— Украина будет стремиться сделать все, чтобы перебить негативную информационную повестку от потери территорий: попытки массированных наступлений продолжатся, — убежден Земцев. — Плюс ВСУ, по логике, просто обязаны закрепить свой тактический успех, пока на фронт не попали свежие силы мобилизованных. Их задача сейчас — продвинуться на наших новых территориях как можно дальше, захватить стратегически важные узлы и там окопаться, чтобы держать оборону. Благо зимой это делать будет проще: «зеленки» нет и противник как на ладони.

Гибридный подход

Эксперт также пояснил, что может пойти во благо изменение в военном руководстве, ответственном за проведение СВО.

— Командующим специальной военной операцией назначен Сергей Суровикин, генерал армии, Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, — напоминает Андрей Земцев. — Эту кандидатуру горячо поддержал Рамзан Кадыров, имеющий, напомню, воинское звание генерал-полковника. Его мнение много весит. Сейчас нужно ставить вопрос о смене и среднего звена командиров. Возможно, среди них должно стать больше донбасских.

Как пояснил эксперт, сейчас в Российской армии наметилось противостояние двух групп высшего командного состава. Первая — традиционалисты, выпускники советских военных училищ и академии Генштаба, воюющие «по науке». Вторая группа — новаторы. Их тактика значительно гибче, она предполагает внезапные рейды по тылам противника, всевозможные диверсии на критически важных объектах и разного рода неожиданные ходы.

— По сути, это гибридная война, которую, в частности, вели чеченские сепаратисты и которую сейчас довольно успешно ведут ВСУ, — пояснил Земцев. — Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин, на мой взгляд, сторонники именно такого подхода. Возможно, к их мнению начнут больше прислушиваться.

Патриотизм меняет вектор

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, что в последние месяцы в российском обществе резко вырос уровень патриотизма.

— До последнего времени преобладал патриотизм гражданский. Это гордость за свою страну, признание ее успехов и значимой роли в мировом сообществе, — пояснил Игорь Михайлович. — Согласно нашим исследованиям, такой мягкий патриотизм до начала СВО исповедовали примерно 60–65 процентов россиян, т. е. большинство. Сейчас же, как я вижу, растет уровень патриотизма охранительного. Он предполагает защиту своей культуры от иностранных влияний, более высокую политическую активность и большой консолидирующий потенциал. Казалось бы — все здорово. Но есть и минусы.

Первый: охранительный патриотизм рассматривает Россию как закрытую систему. Она становится чем-то вроде острова, вокруг которого — враги. В долгосрочной перспективе эта позиция проигрышная, потому что развитие возможно только во взаимодействии с другими народами. Второй минус — резко вырастает вероятность тоталитаризма. Примерно как на Украине, где возможна только одна правильная точка зрения, а кто видит по-другому — по определению враг. С одной стороны, это здорово: аморфная людская масса превращается в железобетонную конструкцию. С другой стороны, когда мы победим, непонятно, что с нашей конструкцией делать. Ведь «охранительные» патриоты никуда не денутся, их энергии будет нужен выход. Каким он будет?

Усиливается поляризация общества

В СМИ и соцсетях широко обсуждается тема уехавших. Сотни тысяч россиян, скрываясь от мобилизации, отправились в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию и другие ближайшие страны.

— В России сейчас около 150 миллионов населения, а уехали вряд ли больше миллиона. Иными словами, менее одного процента граждан, — рассуждает Игорь Кузнецов. — Согласно нашим опросам, в России и до СВО было от двух до трех процентов населения, кто «сидел на двух стульях». Иными словами, они формально были гражданами своей страны и жили здесь, но мечтали уехать. Ну не нравилась им Россия.

Сейчас часть этих граждан просто пересели на один стул — условно говоря, «европейский». По мнению эксперта, главный социальный тренд сейчас — отнюдь не отъезд малой части граждан, а поляризация общества.

— Причем она идет даже там, где раньше никогда не наблюдалась. Например, в среде интеллигенции, — пояснил Игорь Михайлович. — Брожение умов там просто беспрецедентное!

Как пояснил эксперт, в лагерь антипатриотов, как правило, идут люди с высоким достатком.

— Они искренне уверены, что высокий достаток — их личное достижение, а государство тут ни при чем. И защищать его интересы многие не готовы, — рассуждает Игорь Кузнецов.

С молодежью, по его словам, чуть сложнее.

Россию ждет перезагрузка: присоединение новых территорий — лишь начало нашей грядущей трансформации Фото: АГН Москва

— Согласно нашим опросам, большая часть молодых людей у нас — «мягкие» патриоты. Они считают уникальной русскую культуру, наш образ жизни, но в понятие «Родина» для них не входит государство. Это патриоты без страны, часть из которых государству даже в душе противостоят, — пояснил эксперт. — Они искренне не понимают, что вся наша страна со всей ее самобытностью — порождение этого самого государства. Без государства страны бы просто не было!

Многие молодые люди считают, что нынешнее благополучие сложилось как бы само собой и что, условно говоря, в Евросоюзе нам было бы еще лучше. На этом странном ошибочном представлении строится их пацифизм. Дескать, давайте со всеми помиримся, и все будет отлично. Они не понимают, что ни раньше, ни сейчас мириться с нами никто не собирался и не собирается. Ни США, ни Евросоюзу Россия в нынешнем виде просто не нужна.

Еще один тренд, который сейчас заметен, — многие люди начинают осознавать свою идентичность.

— Ведь как до сих пор жили многие? Вот я сплю, ем, хожу на работу, смотрю телевизор — обычная наша рутина. И тут вдруг происходят события, которые заставляют понять, что ты живешь не на улице, скажем, Бутырской, а в России. И ты — не просто обыватель, ты — россиянин, гражданин своей уникальной страны, которую к тому же нужно защищать! — рассуждает Игорь Кузнецов. — Люди буквально просыпаются, начинают думать. И одновременно с поляризацией общества постепенно становится заметен другой тренд — его сплочение.

Ценность работника резко выросла

Начавшаяся мобилизация распространяется на 300 тысяч россиян.

— Это менее половины процента от общего числа занятых в экономике, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — По идее, мобилизация не должна создать серьезные проблемы отечественному рынку труда.

Однако очевидно, что работодатели пострадают: уйдет часть квалифицированных сотрудников, плюс придется восполнять кадровые потери, искать выбывшим адекватную замену. Уже сейчас в некоторых логистических компаниях Москвы есть проблемы, поскольку активно призывают водителей. Работодатели вынуждены перекупать в других компаниях мигрантов, которым мобилизация не грозит.

Все для фронта, все для Победы

Виктор Кудрявцев считает, что в ближайшее время во всех сферах будет задействована «экономика сбережения».

— Люди будут меньше тратить и больше копить. Рестораны, шопинг, турпоездки, походы в театры и кино — эти статьи расходов будут в семейных бюджетах урезаться, — считает эксперт. — Банковские вклады вырастут. Прежде всего — рублевые депозиты, поскольку копить в долларах и евро сейчас крайне глупо.

Кудрявцев уверен, что будут меняться и приоритеты государства.

— Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, — привел цифры эксперт. — Три триллиона — это много, почти годовой бюджет Москвы. Финансовые потоки, я думаю, будут заворачивать на оснащение и перевооружение армии, зарплаты контрактникам, восстановление освобожденных территорий.

Москве, как региону-донору и одному из самых «богатых» субъектов РФ, будет попроще. А во многих бедных регионах придется сокращать некоторые программы. Вряд ли социальные — сейчас точно не время, но, скажем, по благоустройству, строительству дорог, культурных учреждений и т.д. Нет, экономика не перейдет на военные рельсы, как во время Великой Отечественной, но лозунг «все для фронта, все для Победы» будет очень актуален.

Эксперты сходятся во мнении, что глубина изменений в обществе будет зависеть от наших успехов на полях сражений и продолжительности военных действий.

— Чем быстрее будет заключен мир, тем быстрее Запад начнет в том или ином виде снимать санкции, которые его просто губят, — считает Виктор Кудрявцев. — Все санкции точно не снимут, но многие — особенно в сфере энергоносителей, удобрений и продовольствия — будут отменять массово, хотя и тихо, без помпы. Сейчас судьбу страны решают военные.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России.

«Россия всегда была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед».

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