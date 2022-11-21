Людей в погонах тоже необходимо защищать

Фото: Алексей Зернаков/Вечерняя Москва

Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц стал членом Совета по правам человека при президенте РФ. Он рассказал «Вечерней Москве», чем планирует заниматься на этой должности.

— Александр, решение о включении в состав СПЧ стало для тебя неожиданностью?

— Конечно, нет. Меня предупредили, что такое решение готовится, спросили моего согласия. Это было около месяца назад, но я не знал, когда решение точно будет озвучено. Я пока не очень понимаю, что этот статус дает, какие надежды на меня возлагают.

— Чем планируешь заниматься в новом статусе?

— СВО вскрыла пласт проблем как в гражданском обществе, так и в военном. Стало понятно, что нужны реформы. Целый пласт людей нуждается в защите. Я говорю о тех, кто носит погоны, кто был вынужден покинуть свои дома. Поскольку я «варюсь» в военной тематике более 25 лет, мне ближе проблемы военных людей. Есть люди в СПЧ, которые занимаются защитой прав гражданских. И делают это профессионально и успешно. Та же Марина Ахмедова. Я не понимаю, откуда у нее столько энергии, где она находит время. Пока не знаю, где я буду все это брать.

— Большой фронт работ?

— Я вижу проблемы и среди кадровых военных, и среди мобилизованных. Причем я и так занимаюсь их решением по мере возможности — непублично, через свои каналы. А если новый статус добавит инструментов, которые позволят решать эти проблемы эффективнее, будет здорово.

— Много поступает обращений?

— Да, хватает. Причем их было много и до моего вхождения в состав СПЧ. Сейчас же их количество увеличилось кратно. Но, естественно, мне сначала надо понять свой функционал. И, конечно, каждое обращение нужно рассматривать под микроскопом. Потому что много и вбросов от ЦИПСО, и недобросовестных сообщений, когда люди свое малодушие прикрывают небылицами. А есть сообщения о реальных проблемах. Теперь, мне кажется, решать их будет проще.

ДОСЬЕ

Александр Коц родился 3 сентября 1978 года. С 1999 года работает корреспондентом «Комсомольской правды». В его послужном списке — работа в Косове, Афганистане, на Северном Кавказе, в Ливии, Сирии, Египте, Ираке, Украине и Нагорном Карабахе. Отец и брат Александра Коца — тоже журналисты. Награжден медалями «За отвагу» и «За укрепление боевого содружества».