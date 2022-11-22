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Наказание неизбежно: Россия найдет тех, кто расстрелял наших военнопленных

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Наказание неизбежно: Россия найдет тех, кто расстрелял наших военнопленных
Военнослужащие ВС Украины на учениях / Фото: AP/TASS

Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине. С таким заявлением выступил в понедельник, 21 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом Песков добавил, что Москва готова к международному расследованию преступления, если будет надежда на его эффективность.

Видеоролик, на котором боевики ВСУ в Макеевке расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября.

По данным Минобороны РФ, украинские военные намеренно убили десять человек.

В ведомстве подчеркнули: это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика. В Минобороны добавили, что «Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного».

Газета The New York Times назвала видео с места расстрела украинцами российских военнопленных настоящим. Как отмечается в статье, видеозаписи, «подлинность которых подтверждена The New York Times, предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны». Авторы публикации поясняют, что для установки подлинности сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны именно в Макеевке.

— Самое поразительное, что наш «обменный фонд» военнопленных у Украины во много раз меньше, чем у России. У нас тысячи пленных бойцов ВСУ, у них — лишь сотни наших, — рассуждает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — По идее, каждого из наших пленных они должны беречь, чтобы обменять на своих. А они творят такое.

По мнению эксперта, сама утечка видео может быть свидетельством внутриукраинской борьбы.

— Офис Зеленского подставляет набирающего популярность главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Дескать, смотрите, что его люди творят, — пояснил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жарихин, политолог:

— Имидж Украины и ее поддержка со стороны Европы и США после расстрела наших военнопленных не изменятся. Все дело в том, что есть как объективные интересы Соединенных Штатов, так и личное желание Джо Байдена вести опосредованную войну с Россией. США закроют глаза на любые зверства со стороны Украины.

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