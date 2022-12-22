Глас, вопиющий в пустыне

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер поменял свое мнение о ситуации вокруг Украины. / Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В британской прессе вышла статья бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера — мастодонта международной политики, повивальной бабки американской демократии, человека, лично причастного к разработке стратегии Белого дома в холодной войне, — сформулировавшего свое видение ситуации вокруг Украины.

Ранее Киссинджер уже высказывался на сей счет, называя условием для прекращения огня отвод российских войск на «линию 24 февраля». Сегодня Киссинджер позицию изменил, призвав условный коллективный Запад признать фактическое состояние дел, то есть вхождение новых территорий в состав России по результатам референдумов. Бывший госсекретарь США считает, что Украина получит от мертвого осла уши, а не обратно Крым и Новороссию. Кроме того, Россия, по его мнению, по-прежнему остается важным стабилизирующим фактором мировой политики и должна таковой оставаться впредь. Развал нашего государства, о котором так мечтают в Киеве и некоторых бывших республиках, создаст гораздо больше проблем, нежели решит, полагает Киссинджер.

Другом России старина Генри никогда не был, потому тем весомее выглядит его стремление не отмахиваться от очевидного и называть вещи своими именами. В свои 99 лет он остается куда более дальновидным и трезвомыслящим в сравнении с молодой политической порослью вроде британского премьер-министра Риши Сунака, который давеча на голубом глазу заявил, что главным условием переговоров должен стать вывод российских войск с бывших украинских территорий и из Крыма. Условие заведомо невыполнимое, но кого это волнует? Вообще, европейские политики в последние месяцы, похоже, мало заботятся о реалистичности своих устремлений. Потому и умных людей слышать и слушать не готовы.

Зато в Киеве Киссинджера услышали и тут же заявили, что он ничего не понимает про Украину и причины конфликта. Но от традиционных хамских выпадов в его сторону почему-то воздержались. Видимо, в глубине души чуют, что Киссинджер во многом прав.

Тем временем из военного бюджета США на следующий год исчезла статья, предусматривающая финансирование полка «Азов»*. Вероятно, это может быть связано с физической ликвидацией данного подразделения. Но не исключено, что урезание бюджета — следствие взятого республиканцами курса на пристальное отслеживание затрат на поддержку Украины.

И пускай отдельные конгрессмены твердят, будто НАТО за три дня способно победить Россию. Вменяемые люди на Капитолийском холме в Вашингтоне все же преобладают, и они-то понимают, что полномасштабная война с Россией Америке не нужна от слова «совсем».

* — признан в России террористической организацией.