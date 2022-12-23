Запад задолжал Донбассу

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Минские соглашения оказались фикцией, призналась бывшая немецкая канцлерша. Россию обманули. Что делать? И как нам вести себя дальше? Учитывая, что на Западе вновь заговорили про необходимость договариваться.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Франция и Германия должны выплатить компенсации республикам Донбасса. Основанием для заявления послужили признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Запад в принципе не собирался выполнять подписанные в 2014 году Минские соглашения. Ангела Меркель, выйдя на пенсию, стала вспоминать дела минувших дней и на голубом глазу призналась, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы Украина успела позубастее вооружиться и подготовиться к эскалации конфликта.

Идея Вячеслава Володина, как говорится, богатая. Хватит России отсиживаться в дипломатической обороне и отбиваться от частокола антироссийских цидул и рестрикций, которые тучами выпускают в нашу сторону различные международные организации от Европарламента до МАГАТЭ. Можно подумать, у России нет оснований выкатить претензии бывшим партнерам. Претензий у нас целый вагон и маленькая тележка. Репарации Донбассу за обман с Минскими соглашениями — это прелюдия.

Восемь лет Украина продолжала утюжить Донбасс. Погибли сотни мирных граждан, около полутора сотен невинных детей. Кого-нибудь на Западе это волнует? Запад может трубить во всю Ивановскую о своих гуманных принципах, но за восемь лет ни малейших внушений по поводу истребления мирного населения Донбасса и разрушения построенной в эпоху СССР промышленной инфраструктуры, не прозвучало. На Донбассе, по убеждениям украинской политической элиты, обитают нелюди и орки, недостойные человеческого отношения. Киеву не приходит в голову, что точно так же к самой Украине относится западная политическая элита, которая подзуживает пошедшую в унизительное услужение страну к войне до последнего украинца незнамо за какие ценности.

Но нацизма, несмотря на все эти очевидности, нет ни на Украине, ни в Европе. Когда бывший президент Украины Петр Порошенко хвастливо говорил, что не собирался исполнять Минские соглашения, особого доверия к его словам не было. Кредитная история у этого политика такая, что за чистую монету его слова никак не примешь.

Надо напомнить, что подписывал Минские соглашения еще один экс-президент Украины Леонид Кучма, вошедший в историю с тезисом «Украина — не Россия». Но этот деятель давно воды в рот набрал.

В предвыборной программе нынешнего президента Владимира Зеленского тоже упоминались Минские соглашения. Значит, по восшествии на престол ему поправили мозги? Кто поправил, можно догадываться, но результат налицо. И все-таки к лидерам ведущих стран Западной Европы мы привыкли относиться с уважением. Теперь, как печально заметил президент России Путин, доверия не осталось.

Любопытно услышать реакцию на скандальные признания фрау Меркель от экс-президента Франции Франсуа Олланда. Времени прошло достаточно, чтобы отреагировать. Мог бы, к примеру, Пушкина вспомнить: «Пуще прежнего старуха вздурилась». То есть, фантазирует, хорошие были намерения у франко-прусского дуэта. Но нет, молчит. Значит, правду сказала Меркель?

Кстати, Франсуа Олланд стал единственным президентом Пятой республики, который не баллотировался на второй срок. Не потому ли, что политика стала вызывать у него омерзение? Этим летом 70-летний Олланд положил предел своим амурным похождениям, заключив брак с многолетней пассией, французской актрисой. Может быть, экс-президент пребывает в райском наслаждении, но гражданам Донбасса, многие из которых лишились крова и семьи, от этого не легче. Пожеланий на медовый месяц с Донбасса один из вдохновителей Минских соглашений не дождется.

Россия, я в этом уверен, должна юридически оформить претензии к Франции и Германии по поводу мошенничества при заключении международных соглашений, которое привело к гуманитарной катастрофе на Донбассе. Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международных актов, — это преступление, за которое должны ответить подписанты договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко. Что стесняться, можно геноцид населения Донбасса подключить. Почему Польша преследует Германию по поводу ущерба, причиненного в далекую уже Вторую мировую войну, а мы стесняемся? Прибалтийские страны, которые выкормлены Российской империей и СССР и подняты из глухой нищеты, тоже горазды на абсурдные претензии по поводу мифического ущерба. В случае с Донбассом все очевидно, карты открыты — отвечайте, господа!

Стоит напомнить, что еще раньше, до Минских соглашений, главы МИД Германии и Франции выступили в качестве гарантов мирного процесса во время конфликта между властью и оппозицией на Майдане. И тоже обман, вероятнее всего, это сейчас ясно, запланированный и сознательный. Не знаю, врут ли лидеры Западной Европы собственным избирателям, но, оказавшись в Восточной Европе, на пространствах бывшего СССР, они превращаются в жгучих лжецов. И не испытывают при этом ни малейшего раскаяния. Список лживых клятв западных политиков за последние 30 лет неисчислим, начиная с обещаний Горбачеву не расширять НАТО на Восток.

Стоит задаться вопросом — почему на самых высоких переговорах они так беспощадно врут? Врут как дышат. Как говорил доктор Хаус, все люди врут. Но по разным причинам. Из страха, из корысти, из патологии. У западных политиков, так я думаю, причина особая. Ее корень — в чувстве собственного превосходства, в сознании своей исключительности, в презрении к людям второго сорта, которые обитают вне Западной Европы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель так прямо и говорит: мы живем в раю, а вокруг джунгли. А кто в джунглях? Малоразвитые приматы. Пусть радуются, что с ними в переговоры вступают. Ложь и обман? Эти категории неприменимы в отношении высокоразвитых существ, которые спускаются на низшие этажи человеческого общества.

Подобное отношение к русским сформировалось в Европе давно, это не приобретение новейших времен. Иначе как расценить то, что поляки подсовывали Москве одного Лжедмитрия за другим? Прекрасно знали, что обман, но не стеснялись. Тоже Минские соглашения. Таких примеров в истории достаточно.

Великий поэт Федор Тютчев прозорливо писал про Европу в 1867 году:

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация — для них фетиш,

Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы».

Мне вот что интересно. Западные политики ходят вообще церковь? Атеистов там во власти вроде нет. Причащаются? Каются в содеянных грехах? Или Церковь на Западе, усвоив новые моральные постулаты, изменила отношение к смертным грехам? Никакого раскаяния у лидеров нормандской четверки не заметно. Живут припеваючи, раздают самодовольные интервью и не несут никакой ответственности за то, что привели к гибели десятки тысяч людей и обратили процветавшие области к катастрофе. До Божьего суда далеко, так пусть ответят перед судом земным.

Последнее время на Западе вновь поднимаются темы мирных переговоров. Создается впечатление, что Россию подталкивают к Минску-3. Первый шаг — договоренность по Запорожской атомной электростанции, которую, дескать, должны покинуть российские военнослужащие. Что тут скажешь?

Без лоха жизнь плоха. Единственно возможный ответ на новые мирные предложения — добиться зримых успехов в ходе Специальной военной операции, наращивать наступление и продолжать наносить урон энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуре Украины. А также помочь погрузившейся в морок Европе пробить непутевой головой очередной потолок цен и выяснить, что за ним достойной жизни уже не найти.

Никакого таймаута — сплошной и перманентный блэкаут!

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Что это такое:

Минскими соглашениями называют пакет договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 — феврале 2015 годов. 5 и 19 сентября 2014 года договаривающиеся стороны подписали протокол и меморандум, а 12 февраля 2015 года — Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

ПУНКТЫ ДОГОВОРА

Стороны договорились по 13 пунктам. Основные из них предусматривали:

■ Прекращение огня, отвод войск от линии соприкосновения.

■ Запрет на тяжелое вооружение в буферной зоне (артиллерийские, ракетные, реактивные системы залпового огня отводились на 70 километров).

■ Обмен пленными по принципу «всех на всех».

■ Амнистии участников столкновений.

■ Восстановление экономических связей.

■ Принятие Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

■ Внесение в Конституцию страны понятия «децентрализация» (с учетом особенностей Донбасса) ■ Проведение на Донбассе выборов с учетом позиции ДНР и ЛНР.

КТО ПОДПИСЫВАЛ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, состоявшая из представителей России, Украины и ОБСЕ.

С нашей стороны подпись поставил посол РФ на Украине Михаил Зурабов, с украинской — экс-президент Леонид Кучма, от ОБСЕ — спецпредставитель главы организации по Украине Хайди Тальявини. Документы подписали главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. 12 февраля 2015 года президенты России, Германии, Франции и Украины поддержали документ четырехсторонней декларацией.

Контроль за исполнением ложился на ОБСЕ.