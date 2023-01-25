«Я так долго этого ждал»: Россия даст укрытие борцу с неонацизмом Адриану Боке

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

24 января Адриан Боке, бывший французский военный, а ныне — пророссийский активист и журналист, — в торжественной обстановке подал заявление на получение в России статуса беженца.

Во вторник, 24 января, в здании ГУВД Москвы на Петровке, 38, представители Управления ГУВД по вопросам миграции приняли от храброго француза заявление и вручили ему соответствующую временную справку.

— Уважаемый Адриан Боке, мы вам выдаем справку, подтверждающую подачу документов. Ваше ходатайство будет рассмотрено в течение пяти дней, — объявил врио начальника отдела по вопросам беженцев майор Алексей Журин, приняв от активиста бумаги.

Адриан явно был рад происходящему.

— Я очень доволен, дело с моим статусом продвигается, я ждал этого восемь месяцев, — пояснил Боке. — Для меня это сродни получению российского паспорта, чем я еще займусь.

Адриан и его семья получают многочисленные угрозы от боевиков киевского режима. Статус беженца в нашей стране, а в перспективе — получение российского гражданства является единственной возможностью для Боке спасти семью и себя. По словам Боке, во Франции у него осталась шестилетняя дочь, и от украинских националистов поступают угрозы убийства не только самому Адриану, но и в адрес ребенка.

— Я очень неудобный для украинских нацистов человек, — рассказал Боке. — У меня есть компромат на членов националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), подтверждающий их связь с убийствами и пытками гражданских людей. Кроме того, я работаю официальным экспертом по баллистике и вооружению на Донбассе и фиксирую обстрелы гражданских объектов натовским оружием, поставляемым на Украину. Обнародование такой информации очень невыгодно киевскому режиму, вот почему он угрожает мне и моей семье.

При этом бывший французский десантник не унывает и полон решимости.

— Я борюсь против нацизма и всегда буду это делать, — сказал Боке. — Увы, моя родная страна сейчас поддерживает нацистов оружием и информационно. Но мир должен знать правду о происходящем на Донбассе. Я готовлю документальный фильм на основе съемок, сделанных как в городах Донбасса, так и на линии фронта с российской стороны. Кроме того, я передал найденные нами осколки снарядов натовского образца на выставку в Музей Победы — эти осколки подобраны на местах обстрелов гражданских кварталов.

Боке подчеркивает, что разделяет позицию России в борьбе с неонацизмом.

— Ценности патриотизма, которые существуют в России, близки и мне. Вот почему я так хочу стать здесь своим. Получение официального статуса в России в буквальном смысле позволит мне жить дальше. Жить и бороться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Ольшанский, почетный адвокат РФ, лидер движения «Антипроизвол»:

— Предоставление статуса беженца — это дело гражданское, и тут заявитель должен четко обосновать необходимость такого шага. Но в случае с Адрианом Боке все предельно ясно: он работает на Донбассе в пользу российской позиции, он зафиксировал явные угрозы в адрес себя и своей семьи, и он пересек границу России вполне легально, когда приехал к нам. Этих трех оснований вместе с его заявлением достаточно, чтобы предоставить ему статус беженца.