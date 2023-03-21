Новые контуры мира: чем так важен визит Си Цзиньпина в Россию
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
20 марта в Москву с трехдневным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.
Столь долгий визит эксперты уже назвали беспрецедентным.
— Как правило, руководители Китая приезжают в страну на один или полтора дня. А тут речь идет об очень большой программе, — рассуждает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По словам эксперта, на предстоящих переговорах «речь пойдет о новых контурах мира, где и Россия, и Китай должны чувствовать себя комфортно». По словам Маслова, Китай не станет выдвигать свою программу как антизападную и не захочет стать противником Запада.
— При этом международная позиция Китая во многом совпадает с нашей. Он не хочет расширения военных блоков и выступает против политизации экономики, которую проводят США, — пояснил Алексей Маслов.
Политолог Сергей Марков добавляет:
— Визит Си Цзиньпина должен зафиксировать, что Россия сегодня — главный большой союзник Китая.
Второй момент: Россия и Китай стоят вместе против агрессии США и их попыток быть диктатором в мире.
По мнению политологов, этот визит демонстрирует, что изолировать Россию, сделать ее изгоем, мягко говоря, не очень получилось. Если к одному из мировых лидеров, заочно «арестованных» гаагским судом, прилетает в гости другой мировой лидер — причем крупнейшего на планете государства, значит, говорить о неком «международном» аресте и суде несколько странно.
Борис Межуев, профессор Института философии РАН, политолог, считает, что по итогам переговоров Путина и Си последует «общее российско-китайское предложение к Западу и, соответственно, Украине касательно общих переговоров». Политолог Евгений Минченко в свою очередь уверен:
— В ходе переговоров будет выработана некая согласованная позиция — стратегия в отношениях с США и с коллективным Западом. Китайцы будут продвигать свой мирный план.
Финансовый аналитик Артем Извольский считает, что будет торг:
— Китаю, чтобы быть конкурентоспособным, нужны наши дешевые природные ресурсы. России нужна политическая и, возможно, военная поддержка. Вокруг этого и будут переговоры.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Федор Лукьянов, политолог:
— Сам по себе факт визита важен, поскольку это первый визит Си после его нового назначения на пост главы КНР. Каких-либо революционных, новых граней отношений, я думаю, по итогам мы не увидим. Скорее всего, будут объявлены какие-то общие экономические параметры и инициативы.
Встречали оркестром и блинчиками с перепелкой
Прибытие Си Цзиньпина в Москву вызвало небывалый ажиотаж.
- У трапа самолета, который приземлился во Внукове, председателя КНР встретили почетный караул и оркестр, исполнивший государственные гимны Китая и России. После этого Си Цзиньпин проследовал по красной дорожке вдоль почетного караула к терминалу.
- В делегацию встречавших китайского лидера с российской стороны вошли вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД России Андрей Руденко и посол России в Пекине Игорь Моргулов. Кстати, часть нашей делегации встречала китайского лидера в медицинских масках.
- Си встречал кортеж из 50 машин, который принадлежит китайской делегации.
- Перед входом в отель председателя встречали несколько десятков членов китайской общины Москвы, которые держали в руках флаги России и Китая, а также алый транспарант с приветствием.
- Поселился Си Цзиньпин в первой в столице пятизвездочной гостинице китайской сети Soluxe. Напротив нее располагается воссозданный в миниатюре парк китайского Императорского дворца.
- В отеле 340 номеров, включая президентский люкс «Хуамин» общей площадью 373 квадратных метра. Виды открываются на Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню. В нем расположился Си. Стоимость: 300 тысяч рублей за сутки.
- На неформальном обеде дорогого гостя угощали вином из Геленджика. В меню вошли закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната, печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом. На сладкое Путину и Си предложили десерт «Павлова».