Новые контуры мира: чем так важен визит Си Цзиньпина в Россию

Фото: Администрация президента РФ

20 марта в Москву с трехдневным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.

Столь долгий визит эксперты уже назвали беспрецедентным.

— Как правило, руководители Китая приезжают в страну на один или полтора дня. А тут речь идет об очень большой программе, — рассуждает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По словам эксперта, на предстоящих переговорах «речь пойдет о новых контурах мира, где и Россия, и Китай должны чувствовать себя комфортно». По словам Маслова, Китай не станет выдвигать свою программу как антизападную и не захочет стать противником Запада.

— При этом международная позиция Китая во многом совпадает с нашей. Он не хочет расширения военных блоков и выступает против политизации экономики, которую проводят США, — пояснил Алексей Маслов.

Политолог Сергей Марков добавляет:

— Визит Си Цзиньпина должен зафиксировать, что Россия сегодня — главный большой союзник Китая.

Второй момент: Россия и Китай стоят вместе против агрессии США и их попыток быть диктатором в мире.

По мнению политологов, этот визит демонстрирует, что изолировать Россию, сделать ее изгоем, мягко говоря, не очень получилось. Если к одному из мировых лидеров, заочно «арестованных» гаагским судом, прилетает в гости другой мировой лидер — причем крупнейшего на планете государства, значит, говорить о неком «международном» аресте и суде несколько странно.

Борис Межуев, профессор Института философии РАН, политолог, считает, что по итогам переговоров Путина и Си последует «общее российско-китайское предложение к Западу и, соответственно, Украине касательно общих переговоров». Политолог Евгений Минченко в свою очередь уверен:

— В ходе переговоров будет выработана некая согласованная позиция — стратегия в отношениях с США и с коллективным Западом. Китайцы будут продвигать свой мирный план.

Финансовый аналитик Артем Извольский считает, что будет торг:

— Китаю, чтобы быть конкурентоспособным, нужны наши дешевые природные ресурсы. России нужна политическая и, возможно, военная поддержка. Вокруг этого и будут переговоры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Лукьянов, политолог:

— Сам по себе факт визита важен, поскольку это первый визит Си после его нового назначения на пост главы КНР. Каких-либо революционных, новых граней отношений, я думаю, по итогам мы не увидим. Скорее всего, будут объявлены какие-то общие экономические параметры и инициативы.

Встречали оркестром и блинчиками с перепелкой

Прибытие Си Цзиньпина в Москву вызвало небывалый ажиотаж.