Русский с китайцем вышли наверх: визит Си Цзиньпина в Москву бросил вызов лидерству США в экономике и политике

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Кремле как настоящие друзья / Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Главное событие этой недели — трехдневный визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидание важных событий не обмануло. Товарищ Си анонсировал участие Владимира Путина в выборах 2024 года и заранее поддержал его. Он также фактически заявил о создании антиамериканской коалиции с Россией и Китаем во главе.

Визит китайского лидера стал достойным ответом на «арест» Владимира Путина Гаагским международным уголовным судом. Товарищ Си тепло пообщался с «арестованным» и пригласил его вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в этом году в Китай.

— В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих нормах международных отношений, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, способствовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, — заявил Си Цзиньпин.

По сути — это вызов США, которые вызвались быть международным арбитром. А еще — это вызов миропорядку, в котором «международный» суд, не признанный большинством ведущих стран, умудряется «арестовывать» президентов.

Американцы, надо отдать должное, поняли происходящее правильно. Издание The Washington Post называет визит Си Цзиньпина в Россию «личным триумфом Путина».

«Запад неправильно понимает российско-китайское партнерство. В то время как Запад полон решимости дискредитировать президента Владимира Путина и нанести поражение России, председатель Китая Си Цзиньпин находится с визитом в Москве. В то время как Запад полностью отдалился от России, Китай значительно сблизился. За короткий промежуток времени Пекин и Москва стали грозными стратегическими партнерами».

И партнеры, похоже, друг друга весьма активно поддерживают.

— Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях, — заявил Си Цзиньпин, по сути, высказав поддержку Путину на предстоящих выборах.

Много внимания на переговорах уделялось и экономике.

— Россия — стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях — как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования, — заявил Владимир Путин.

По его словам, стороны уже согласовали практически все параметры проекта трубопровода «Сила Сибири — 2». По будущей магистрали через Монголию может пойти 50 миллиардов кубометров газа в год — «надежных, стабильных поставок из России», как заявил президент.

Российский лидер, по сути, бросил вызов экономическому господству доллара.

— Уже сейчас 2/3 товарооборота между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Мы — за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах, — сказал Путин.

Получается, российский президент призвал отказаться от американской валюты в пользу китайской и рассказал, что наша страна уже пошла по этому пути. Вызов Америке брошен.