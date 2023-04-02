Что известно о квартире Зеленского в Крыму

Зеленскому остается только чесать голову из-за апартаментов, которые купила жена в 2013 году в этом элитном жилом комплексе в Ливадии / Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Крымское жилье президента Украины и других украинских олигархов, связанных с нацистским режимом, будет конфисковано, а это около 700 объектов, включая элитную недвижимость.

Кто ж знал, что все так повернется? В апреле 2013-го Елена, жена Зеленского — тогда еще просто комика «95 квартала», — прикупила в Ливадии квартирку. И не сказать, что особо дорого — за 164 тысячи долларов. Это около 12,5 миллиона рублей по нынешнему курсу. В Москве хватит на «двушку» ближе ко МКАД, причем не в самом престижном районе. А вот Зеленский на эти деньги стал собственником трехкомнатного пентхауса площадью 130 «квадратов» с видом на море и горы.

Квартирка находится в клубном доме «Император», в 150 метрах от знаменитого Ливадийского дворца. Это, если кто не в курсе, резиденция последнего российского императора и место, где в 1945-м на Ялтинской конференции встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт. «Император» по стилю от Ливадийского дворца отличается мало. Зато оттуда на лифте можно попасть прямо на пляж. А еще на крыше дома есть бассейн, можно поставить лежачок.

Платит исправно

В общем, я бы там пожил. А вот Зеленский — не хочет.

— Я побываю в Ялте, когда Крым снова станет украинским, — сказал он. То есть никогда.

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил:

— Квартиру Зеленского передадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям. Нет, это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов.

По словам главы Крыма, в доме «Император» «достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идет выборка». Всего у украинских чиновников и олигархов в Крыму около 700 объектов. И их, как пояснил Аксенов, будут национализировать.

Можно плакать или смеяться, но Зеленский за квартирку свою (где, как говорят соседи, он ни разу не был) исправно оплачивает коммуналку и членские взносы — дом-то клубный.

В декабре, например, передал 100 тысяч рублей через маму украинского депутата Виталия Хомутынника. Сын посредницы — бизнесмен, основатель и глава инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, президент Всеукраинской федерации гольфа. У него в Ялте имущества больше, чем у Зеленского: аж пять квартир, а еще — доверенность на жилье президента Украины. И о жилье он заботится. Чтобы Зеленский не затопил соседей, попросил консьержа чистить на его балконе слив.

Музейный объект

Дом «Император» после принятия решения о национализации квартиры Зеленского стал местом настоящего паломничества. Кто посещает Ливадийский дворец, тот норовит увидеть и «дом Зеленского».

Еще бы: со стороны он больше напоминает музей или корпус королевской лечебницы. Выглядит по-царски. Позолоченные карнизы, белые колонны, парадная лестница, статуи античных богинь на фасаде...

Народ на этом фоне активно фотографируется. Кстати, окна президента Украины заметны сразу: его квартира — единственная с большой террасой.

— Я слышал, эту квартиру владельцы пытались продать, но сейчас она с продажи снята и потенциальных покупателей туда не пускают, — рассказал крымский риелтор Андрей Немиров. — Жить в этой квартире тоже нельзя: там нет мебели и ремонт не доделан.

Нынешняя рыночная стоимость апартаментов — не меньше 100 миллионов рублей: потому что и дом элитный, и место шикарное, и вид на море. Похожую квартиру в этом доме выставляли за 130 миллионов рублей, но состоялась ли сделка, риелтор Немиров не знает.

Как он пояснил «Вечерке», после возвращения Крыма в Россию цены на недвижимость выросли в 2–3 раза — в зависимости от расположения объекта. А квартирка Зеленского на самом коронном месте — лучше не бывает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Мы бы могли изъять эту собственность и раньше — но оглядывались на «западных партнеров». Ой, а что они о нас подумают?! И вот когда окончательно выяснилось, что там никакие не партнеры, а враги, и собственность граждан РФ они изымают на щелчок пальца, мы наконец-то прозрели. Ну раз вы так делаете, то и мы будем. Вот и вся история.

КСТАТИ

Собственность в Крыму есть у десятков украинских олигархов и чиновников. Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей сдает отдыхающим домики в пяти метрах от моря в поселке Алупка. Правда, не сам, а через тестя, на которого переоформил документы.

Экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий имеет в Крыму несколько земельных участков и дом площадью более 220 «квадратов». Бизнес-структуры Игоря Коломойского владеют элитной гостиницей «Европа» в курортном поселке Партенит.